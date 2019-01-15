İstanbul'da Terör Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Başakşehir
, Beyoğlu
, Sancaktepe
, Sultanbeyli
ve Şişli
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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