İstanbul'da Terör Operasyonu 9 Gözaltı
1 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKKKCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKKKCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Başakşehir
, Beyoğlu
, Sancaktepe
, Sultanbeyli
ve Şişli
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. - Kenarlı
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:56 Kaynak: DHA
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