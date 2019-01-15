Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Operasyonu 9 Gözaltı

İstanbul'da Terör Operasyonu 9 Gözaltı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKKKCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da Terör Operasyonu 9 Gözaltı, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKKKCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. - Kenarlı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:56 Kaynak: DHA

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