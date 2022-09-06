İstanbul'da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı

06.09.2022 09:30

İstanbul'da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı Kırsaldaki PKK/KCK ve PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen örgüt üyesi havalimanında yakalandıİSTANBUL İstanbul Havalimanı'nda yapılan...

İstanbul'da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı

Kırsaldaki PKK/KCK ve PYD/ YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen örgüt üyesi havalimanında yakalandı

İSTANBUL İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, kırsaldan gelen bölücü terör örgütü PKK üyesi bir kadın terörist yakalandı. Örgüt kamplarında silahlı eğitim gördüğü belirlenen ve "terör örgütü üyesi olmak" suçundan güvenlik birimlerince arandığı belirlenen PKK mensubu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alandaki PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve örgütün Irak ve Suriye'deki kamplarında eğitim gördüğü öğrenilen Ayşe Ö. adlı bir kadın teröristin, Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da izini kaybettirdiğini tespit etti. PKK'lı kadın teröristin kılık değişikliği yaparak havayolu üzerinden İstanbul'dan Adana'ya gideceği bilgisine ulaşan terör polisi, 1 Eylül'de havalimanında önlem aldı. Emniyet güçleri, kontrol noktasına gelen ve kendini Ayşe Ö. olarak tanıtan PKK üyesine parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile örgüt üyesinin aranan kişi oldu belirlendi. Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, kadın teröristin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan uzun süreden beri arandığı ortaya çıktı.

Üzerinde ele geçirilen dijitallerinde ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG kıyafetleri fotoğrafları çıkan kadın terörist, geçtiğimiz Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. PKK üyesi, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
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MSB: 'Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' MSB: 'Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
Kaynak: İHA

İstanbul, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı - Son Dakika

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