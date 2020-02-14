İstanbul'da terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat için eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, farklı ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.


Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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