İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı

24.05.2022 10:56

İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 şüpheliyi tespit etti.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DE KATILDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde İstanbul'da özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda birden fazla adrese baskın yapıldı. Baskınlarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları ve bu örgütlere yardım/yataklık ettikleri iddiasıyla aranan O.Z. ve A.M. ile yabancı uyruklu A.M.S. ve A.M.S. adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Şüpheli' olarak yakalanan zanlıların kaldıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı

YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU İSTANBUL'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 6 çiftçi hayatını kaybetti Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 6 çiftçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:05:04. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement