İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

14.09.2022 15:08
İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

İstanbul'da terör örgütlerine para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütlerine para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir Şam ile bağlantılı olan ve "infak" adı altında para transferi yapan zanlıların adreslerini belirledi.

Terörizmin Finansmanlarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarını işledikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 9 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ekipler, tespit edilen 12 adreste yaptıkları aramalarda 58 bin 950 avro, 37 bin 600 lira, 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Güngören'de okul önlerinde denetim Güngören'de okul önlerinde denetim GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
13:02 Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement