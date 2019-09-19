Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

2 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2'si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.


Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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