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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

04.12.2021 08:56

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika


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