İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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