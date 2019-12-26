İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 20'si yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 20'si yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20'si yabancı uyruklu 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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