Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, 10 ilçede 19 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

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