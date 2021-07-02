Son dakika haberleri... İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu kaydedildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.