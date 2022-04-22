İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

22.04.2022 12:44
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 6 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 15 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı - Son Dakika


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