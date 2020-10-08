İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika