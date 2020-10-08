İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerinin akamete uğratılmasına yönelik yu¨ru¨tu¨len çalışmalar kapsamında terör örgu¨tu¨ne u¨yelik suçu, şu¨phesi, sosyal medya u¨zerinden örgu¨t propagandası ve paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kentteki 15 ilçede 18 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haklarında soruşturma yu¨ru¨tu¨len şahıslar ile geçmiş dönemlerde örgu¨te mu¨zahir şahıs veya şahısların son su¨reçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önu¨nde bulundurularak DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunan ve tarih itibarıyla ilimizde faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen şahıslarla iltisaklı olan ve yabancı terörist savaşçı olarak adlandırılan şahısların tespit ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 17 şahıs yakalanmış olup gerekli tahkikata başlanılmıştır."