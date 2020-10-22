Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

22.10.2020 00:51
Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon, System.String[]

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

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