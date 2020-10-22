İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu, 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 şüphelinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek, "Aralarında bulunan Türk vatandaşı İ.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." denildi.