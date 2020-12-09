İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
09.12.2020 00:28
İstanbul'da bir çok ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul'da bir çok ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda belirlenen adreslerde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ'a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor. - İSTANBUL
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