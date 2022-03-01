İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı

01.03.2022 11:22
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C adına faaliyette bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Hizbullah, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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