İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdikleri belirlendi.

Bu kapsamda Sultangazi , Silivri , Bahçelievler , Fatih , Güngören , Şişli ve Esenyurt 'ta 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

İstanbul 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9'u yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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