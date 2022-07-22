İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

22.07.2022 11:41
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin kullandığı Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'daki 10 adrese sabah saatlerinde baskın yapan polis, 10 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital... İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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