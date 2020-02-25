İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve "örgüt üyeliği" suçundan tutuklu bulunan şüphelilere maddi destek sağladığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9'u Suriyeli, 1'i Iraklı 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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