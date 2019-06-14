Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

4 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan hücre sorumlusu Ali Aracı'nın da bulunduğu bildirildi.
Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:32 Kaynak: AA
baka, terör, operasyon, istanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 20:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]