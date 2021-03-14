İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, Sultangazi'de bir matbaa ve bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.