İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

24.02.2022 10:07
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte örgüt adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 9 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 5'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör ve 36 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Cumhuriyet, İstanbul, Gözaltı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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