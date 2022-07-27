İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU

27.07.2022 11:43
İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün sözde halk cephesi sorumlusu oldukları bildirildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.C.'nin Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda örgüt adına vergilendirme yaptığı, sözde halk cephesi sorumlusu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan diğer şüpheli Ö.K.C.'nin de sözde halk cephesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, İstanbul Anadolu Bölgesi ve Eskişehir'den sorumlu olduğu, bir dönem örgütle bağlantılı bir dergide de faaliyet gösterdiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin kilit isimleri tutuklandı İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin kilit isimleri tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:43:49. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement