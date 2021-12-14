İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı.
Adreste yapılan aramada, örgüte ait dokümanlar ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyette işlemleri süren zanlılardan 2'sinin, DHKP/C'ye yönelik farklı soruşturmalar kapsamında arandığı tespit edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon - Son Dakika