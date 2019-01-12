İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Operasyon: 5 Kişi Yakalandı
1 saat önce
İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul
'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, terör örgütü DHKP-C adına faaliyet gösteren 5 şüpheliyi tespit etti. Özel Harekat polisleri ile birlikte gece yarısı kentin pek çok ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.K, B.D, C.I, S.D. ve Y.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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