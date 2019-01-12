Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 kişi yakalandıİSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü DHKP-C adına faaliyet gösteren 5 şüpheliyi tespit etti. Özel Harekat polisleri ile birlikte gece yarısı kentin pek çok ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.K., B.D., C.I., S.D. ve Y.A. adlı örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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