İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 kişi yakalandıİSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 kişi yakalandı



İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü DHKP-C adına faaliyet gösteren 5 şüpheliyi tespit etti. Özel Harekat polisleri ile birlikte gece yarısı kentin pek çok ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, örgüt adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.K., B.D., C.I., S.D. ve Y.A. adlı örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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