İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı

24.02.2022 09:50
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, firari olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, firari olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP-C adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen firari şüphelilerin yakalanması için bu sabah yeni bir çalışma başlattı.

Örgüte yönelik yürütülen geçmiş soruşturmalarda adreslerinde bulunamayan ve uzun süredir firari olarak arandıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda ilk belirlemelere göre E.A., E.Y., Ö.M.Ç., Z.G.K., U.İ. adlı 5 kişinin "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve operasyon düzenlenen adreslerdeki aramaların devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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