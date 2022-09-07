Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı - Son Dakika
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Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı

07.09.2022 10:03

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen bir yayın organına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen bir yayın organına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentin kuzeyindeki Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü DHKP-C yanlısı yayınlarıyla bilinen bir dergiye ve söz konusu yasaklı derginin basıldığı matbaaya operasyon düzenledi. Geçmişte yürütülen soruşturmalarda, daha önce basılan yayınlardaki şifreli satırlarla örgütün tepe kadrosunun mesajlarını alt kadrolara ilettiği gerekçesiyle matbaaya yönelik düzenlenen operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) adlı 3 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli baskında, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaşıldığı öğrenildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer yandan aynı yayın organına geçtiğimiz yılın Mart ayında da operasyon gerçekleştirilmiş, kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu söz konusu ofiste, terör örgütünün yurtdışında bulunan "Merkez Komitesi" ile ofis içerisinde bulunan dijital materyaller ile haberleşme yapıldığı tespit edilmişti. Yine o tarihte yapılan soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, örgüt ile ilgili talimatların, basılıp dağıtılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği, bu dergilerdeki şifreli mesajların ise eylem için metropollerde hazır bekleyen DHK-C üyelerine ve "SPB" olarak adlandırılan örgütün sözde silahlı propaganda birliklerine iletildiği deşifre edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın: 3 gözaltı - Son Dakika
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