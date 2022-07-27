Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 24 Temmuz'da operasyon düzenledi.

BİRİ TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA HARAÇ KESİYOR

Operasyonda gözaltına alınan M.C.'nin Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda örgüt adına vergilendirme yaptığı, sözde 'halk cephesi sorumlusu' olduğu belirlendi.

DİĞERİ DE ANADOLU YAKASI VE ESKİŞEHİR'DE ÖRGÜTLENME PEŞİNDE

Gözaltına alınan diğer terörist Ö.K.C.'nin de sözde halk cephesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, İstanbul Anadolu Bölgesi ve Eskişehir'den sorumlu olduğu, bir dönem örgütle bağlantılı bir dergide de faaliyet gösterdiği belirtildi.

Gözaltına alınan teröristler dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.