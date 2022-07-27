Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı - Son Dakika
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Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı

27.07.2022 14:15

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sözde 'halk cephesi sorumlusu' oldukları belirtilen 2 terörist emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 2 teröristten biri Okmeydanı'nda haraç keserken diğeri Anadolu Yakası ve Eskişehir'deki örgütlenmeyi yönettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 24 Temmuz'da operasyon düzenledi.

BİRİ TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA HARAÇ KESİYOR

Operasyonda gözaltına alınan M.C.'nin Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda örgüt adına vergilendirme yaptığı, sözde 'halk cephesi sorumlusu' olduğu belirlendi.

DİĞERİ DE ANADOLU YAKASI VE ESKİŞEHİR'DE ÖRGÜTLENME PEŞİNDE

Gözaltına alınan diğer terörist Ö.K.C.'nin de sözde halk cephesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, İstanbul Anadolu Bölgesi ve Eskişehir'den sorumlu olduğu, bir dönem örgütle bağlantılı bir dergide de faaliyet gösterdiği belirtildi.

Gözaltına alınan teröristler dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, DHKP-C, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde 'halk cephesi sorumlusu' tutuklandı - Son Dakika

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