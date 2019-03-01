İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Yönelik Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 8 Kişi Emniyetteki...
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IHAAW114319-ASA/01-03-2019- İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
IHAAW114319-ASA/01-03-2019
- İstanbul
'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 01.03.2019 11: 43: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:49 Kaynak: İHA
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