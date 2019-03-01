Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Yönelik Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 8 Kişi Emniyetteki...

İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Yönelik Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 8 Kişi Emniyetteki...

59 dakika önce

IHAAW114319-ASA/01-03-2019- İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Terör Örgütü Dhkp-C'ye Yönelik Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan 8 Kişi Emniyetteki..., System.String[]
IHAAW114319-ASA/01-03-2019

- İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 01.03.2019 11: 43: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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