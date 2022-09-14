Terör Örgütü Işid İçin "İnfak" Adı Altında Para Toplayan ve Para Transferi Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Terör Örgütü Işid İçin "İnfak" Adı Altında Para Toplayan ve Para Transferi Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

14.09.2022 14:17

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para toplayan ve para transferleri yapan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 58 bin 950 euro, 37 bin 600 lira ve 400 dolar nakit para ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para toplayan ve para transferleri yapan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 58 bin 950 euro, 37 bin 600 lira ve 400 dolar nakit para ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütleri (IŞİD, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile bağlantılı oldukları yönünde haklarında ifade bulunan ve fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para transferleri yapan aynı zamanda terör örgütüne finans sağlayan şüphelilerin yakalanması için 12 adrese operasyon düzenlendi.

ORTAK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle ortak para trafiği içerisinde oldukları ve silahlı terör örgütü IŞİD ile bağlantılı işlemler yaptıkları belirlendi. 13 Eylül'de 12 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 950 Euro, 37 bin 600 TL ve 400 Dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yine adreslerde yapılan çalışmalarda, haklarında tahdit kayıtları bulunduğu anlaşılan 9 yabancı uyruklu şüpheli idari işlemler için ilgili birimlere sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör Örgütü Işid İçin 'İnfak' Adı Altında Para Toplayan ve Para Transferi Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör Örgütü Işid İçin "İnfak" Adı Altında Para Toplayan ve Para Transferi Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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