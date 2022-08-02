İstanbul'da Işid Operasyonu: 15 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları yönünde tespitler bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentin beş ilçesinde belirlenen dokuz adrese bu sabah eş zamanlı olarak baskın düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Şüphelilerle soruşturmanın sürdüğü bildirildi.