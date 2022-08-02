İstanbul'da Işid Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Işid Operasyonu: 15 Gözaltı

02.08.2022 14:21

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte IŞİD adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları yönünde tespitler bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentin beş ilçesinde belirlenen dokuz adrese bu sabah eş zamanlı olarak baskın düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Şüphelilerle soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Işid Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Işid Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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