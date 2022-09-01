İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı

01.09.2022 11:37
İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçmişte terör örgütleri bünyesinde faaliyet göstermiş olabilecekleri yönünde bilgi, belge, ifade ve teşhis bulunanların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde 27 Ağustos'ta 15 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile 225 bin lira, 5 bin 980 avro ve 620 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı... MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı...
Kaynak: AA

İstanbul, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika
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