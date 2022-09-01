Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile 225 bin lira, 5 bin 980 avro ve 620 dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da terör operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Son Dakika

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