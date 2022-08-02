İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

02.08.2022 00:08
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne(DGH) yönelik olarak düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne(DGH) yönelik olarak düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ev hapsi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği, İstanbul'da bulunan sözde değer aileleriyle görüşüp, terör örgütüne yardımcı gençleri bir araya getirerek örgüte kazandırma çalışmaları yürüttüğü ve PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştığı belirlenen şüphelilere yönelik 29 Temmuz günü operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ev hapsi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu Güngören'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aleyna'nın gelinliği mezarına konulmuştu MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
Kaynak: DHA

İstanbul, gençlik, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatoş'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 00:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement