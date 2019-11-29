İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltına

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde bulunan 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.