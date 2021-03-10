İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı (EYP) ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.