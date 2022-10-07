Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler ile PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

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