Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler ile PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
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