Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

07.10.2022 11:36

Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler ile PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

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