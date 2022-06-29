Terör Örgütü Üyeliğinden Aranan Firari Ormanlık Alanda Yakalandı

İstanbul'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan firari Ö.S., Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; polis ekipleri, Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanın içerisinden çıkan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen Ö.S.'nin (26) üst aramasında 1,14 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ele geçirildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ö.S., Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.S. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan dolayı yasal işlem yapıldı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.