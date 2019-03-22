Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Terör Örgütü PKK'ya Operasyon

İstanbul'da Terör Örgütü PKK'ya Operasyon

8 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da Terör Örgütü PKK'ya Operasyon, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın dağ kadrosuna katılarak bombalı ve silahlı saldırı eğitimi alan 2 şüphelinin, yerel seçimler öncesi İstanbul'da sansasyonel eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Mersin'den yolcu otobüsüyle kente geldikleri ve Kartal ile Pendik'teki 2 ayrı hücre evinde saklandıkları belirlenen Arif A. ve Şakir A. 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, zanlıların üzerinden Suriye kimliği ve pasaportunun çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:45 Kaynak: AA

PKK, İstanbul, Güncel
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