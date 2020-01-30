İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Arnavutköy'deki bir markete el yapımı patlayıcı attığı belirlenen 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Arnavutköy'deki bir markete el yapımı patlayıcı attığı belirlenen 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ve bazı yasa dışı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası 28 Ocak'ta eş zamanı operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında 21 Ocak'ta Arnavutköy'deki bir markete el yapımı patlayıcı attığı belirlenen 3 şüphelinin de bulunduğu 6 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün ise kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları ve örgütün Suriye yapılanması PYD/ YPG ile irtibatlı oldukları belirtildi.

Öte yandan, terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunduktan sonra, 2 yıl önce örgütten kaçarak İstanbul'a geldiği öğrenilen bir şüpheli de polise teslim oldu.

İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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