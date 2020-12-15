İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
- Kaynak: AA
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