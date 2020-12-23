Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve İstanbul'a gelerek çeşitli faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul 'da, terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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