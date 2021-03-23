İSTANBUL'DA HDP İLÇE BAŞKANLARININ GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da PKK KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti. 4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R.B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.