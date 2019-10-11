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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

1 saat önce

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda 19 Eylül'de çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, System.String[]

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda 19 Eylül'de çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen faaliyetler kapsamında, 19 Eylül'de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'ndeki Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık bölgede ve Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Konakları ormanlık alanda çıkan yangınlarla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Eylül, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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