İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor. (Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Muharrem Çam/İHA)

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