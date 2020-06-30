İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul 'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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