İstanbul'da terör örgütü üyelerine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü üyelerine operasyon: 9 gözaltı
İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün 6 üyesinin başta Esenyurt olmak üzere terör örgütü adına işyeri kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri, 3 üyesinin ise yol kesme eylemlerine karıştıkları, 1 terör örgütü üyesinin ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a döndüğü belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün erken saatlerde üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:07 Kaynak: DHA
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